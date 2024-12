Monza: piazza Cambiaghi riapre ai pedoni, (per ora) senza parcheggi. Resta il nodo del mercato

Piazza Cambiaghi dovrebbe riaprire ai pedoni venerdì 13 dicembre: nelle prossime ore, infatti, è previsto lo smantellamento del cantiere per il rifacimento della pavimentazione avviato a fine giugno e costato 1.100.000 euro.

Monza: piazza Cambiaghi riapre ai pedoni, cosa è stato fatto

Gli operai della ditta milanese Icg – Costruzioni Edili Stradali Fognature srl hanno rimosso le lastre in pietra, rotte e sfondate in più punti che hanno provocato la caduta di numerose persone, in particolare tra i clienti del mercato, hanno rifatto il sottofondo e lo hanno ricoperto con uno strato di speciale asfalto resinato.

Hanno, inoltre, modificato l’assetto degli accessi da via Colombo, sistemato i cordoli lungo Spalto Piodo, creato un’area verde sul lato vicino al ponte di via Colombo in cui saranno collocate alcune panchine, adeguato gli impianti di alimentazione al servizio dei mercatali, predisposto gli allacciamenti al palco che potrebbe essere montato in occasione di concerti ed eventi.

Monza: piazza Cambiaghi riapre ai pedoni, cosa ha fatto la proprietà del parcheggio sotterraneo

Contemporaneamente la Edilcentro, la società che gestisce il parcheggio sotterraneo, ha effettuato la manutenzione delle infrastrutture che garantiscono l’impermeabilizzazione e il funzionamento del silo. I lavori avranno una coda in primavera: i disegni sull’asfalto, che si armonizzeranno con gli edifici che si affacciano sulla piazza, saranno effettuati quando le temperature si alzeranno. Partiranno, invece, solo dopo che la giunta avrà individuato le risorse le opere per il ripristino dei bagni chiusi da anni.

Tra oggi e domani saranno rimosse le barriere che da sei mesi impediscono ai pedoni di attraversare l’area Cambiaghi: l’ingresso ai veicoli sarà, invece, impedito da paletti e pilomat.

Monza: piazza Cambiaghi riapre ai pedoni, il ritorno del mercato

Il ritorno dei mercati potrebbe, però, slittare: «Una volta effettuate le prove per il posizionamento dei banchi valuteranno se rientrare subito o se tra qualche giorno – afferma il sindaco Paolo Pilotto – chiederemo a tutti di adottare qualche accortezza» nel montare le postazioni in modo da salvaguardare l’asfalto.

«In meno di un anno – riflette – abbiamo firmato la convenzione con Edilcentro per il passaggio dell’area al Comune, abbiamo approvato il progetto, iniziato e terminato i lavori».

«Sfido chiunque – commenta il suo vice Egidio Longoni – a dire che avremmo potuto fare meglio».

Monza: piazza Cambiaghi riapre ai pedoni, il nodo del parcheggio di superficie

La giunta non ha, però, chiarito se nei giorni in cui non ci saranno gli ambulanti la piazza, che si estende su 6.100 metri quadri, potrà ancora essere utilizzata come un parcheggio: sembrerebbe escluderlo l’accordo sottoscritto in gennaio con Edilcentro, che ha chiuso una vicenda che si trascinava da oltre trent’anni, cominciata con il recupero urbanistico del luogo dismesso su cui sorgeva uno dei più grandi cappellifici di Monza e mai accompagnata dalla sigla del documento per il trasferimento della proprietà della piazza al Comune anche a causa di contenziosi sorti nel tempo.