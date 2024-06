Monza, parte la riqualificazione di piazza Cambiaghi: tempi e novità, si sposta il mercato

Gli operai della ditta milanese Icg – Costruzioni Edili Stradali Fognature srl dovrebbero impiegare un paio di settimane a rimuovere le lastre in pietra da piazza Cambiaghi, a Monza.

Monza, parte la riqualificazione di piazza Cambiaghi: i tragitti per i pedoni

Da martedì 25 giugno l’area, da anni diventata un percorso a ostacoli per i pedoni impegnati a schivare le buche, è un cantiere delimitato da cesate in metallo, le stesse che disegnano i tragitti verso spalto Piodo e via Colombo utilizzati da chi parcheggia nel silo interrato.

Per gli inquilini e i dipendenti degli uffici e della Camera di commercio sotto i portici sono, invece, stati aperti appositi passaggi su via Cernuschi.

Monza, parte la riqualificazione di piazza Cambiaghi: 60 camion per trasportare le lastre rimosse

Secondo le stime serviranno sessanta camion per trasportare le mattonelle, molte delle quali scheggiate, che saranno triturate e impiegate come sottofondo stradale.

Monza, parte la riqualificazione di piazza Cambiaghi: mercato in via Pellettier fino a fine lavori

I lavori di riqualificazione della piazza attesi da anni, pioggia permettendo, dovrebbero terminare entro la fine di settembre: fino ad allora il mercato alimentare del giovedì e quello del sabato si sposteranno nel parcheggio di via Pellettier antistante l’istituto Mosè Bianchi.

Monza, parte la riqualificazione di piazza Cambiaghi: le novità in arrivo

L’intervento, del valore di 1.100.000 euro, oltre alla posa di asfalto stampato nella piazza e in via Colombo, prevede una nuova disposizione degli accessi da via Colombo, il potenziamento della rete di videosorveglianza, l’adeguamento degli impianti di alimentazione al servizio dei mercatali, la predisposizione degli allacciamenti al palco che potrebbe essere montato in occasione di eventi.

Le bancarelle torneranno in area Cambiaghi subito dopo la conclusione delle opere mentre la giunta non si sbilancia sul ripristino del parcheggio in superficie che, però, sembrerebbe escluso dalla convenzione con cui a febbraio Edilcentro ha trasferito al Comune la proprietà dell’area: «Valuteremo successivamente – ha affermato martedì il sindaco Paolo Pilotto durante un sopralluogo – la nostra priorità rimane il mercato per la sua importanza economica e sociale».

Monza, parte la riqualificazione di piazza Cambiaghi: portici inaccessibili

Durante i lavori i portici saranno inaccessibili e non potranno essere trasformati in ricovero notturno: «Non tutte le persone che dormono qui sono senzatetto – ha commentato Pilotto – alcune hanno rifiutato le proposte di accoglienza allo Spazio 37. Rafforzeremo i controlli con la Polizia locale, la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Finanza per evitare che qualcuno scavalchi le recinzioni sia perché è proibito sia perché è pericoloso».

«Verificheremo con i nostri uffici – ha aggiunto il vicesindaco Egidio Longoni – se il progetto per chiudere i portici presentato dai condomini è compatibile dal punto di vista paesaggistico».