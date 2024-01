Piazza Cambiaghi a Monza: il mercato cambia per fare i lavori

I mercatali di piazza Cambiaghi a Monza si preparano a spostare le loro bancarelle: il trasloco di poche decine di metri dovrebbe iniziare nelle prossime settimane dato che a breve cominceranno i lavori di riqualificazione. Il cantiere, che dovrebbe aprire in primavera, partirà grazie all’accordo raggiunto tra l’amministrazione e la Edilcentro, la società che negli anni Novanta ha costruito il complesso residenziale e il parcheggio interrato e che, per una serie di questioni intricate, non ha mai ceduto la proprietà del piazzale al municipio.

Piazza Cambiaghi a Monza: bancarelle lungo via Colombo

I primi ambulanti a lasciare le attuali postazioni saranno quelli che montano i banchi verso via Visconti, che rimarrà di Edilcentro, mentre gli ultimi saranno quelli attivi sulla porzione pubblica: tutti dovrebbero trovare una nuova collocazione lungo via Colombo.

Piazza Cambiaghi a Monza: i lavori in programma

La parte più delicata della riqualificazione sarà la rimozione della pavimentazione che dovrà essere effettuata con particolare attenzione per evitare di danneggiare la struttura interrata. L’intervento, della durata di quattro mesi e del valore di 1.100.000 euro, si concluderà con la posa di asfalto stampato. La manutenzione di piazza Cambiaghi è da molti anni tra le priorità indicate dalle amministrazioni che si sono succedute in municipio in quanto le lastre di marmo sconnesse o scheggiate causano numerose cadute.