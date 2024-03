Monza: controlli e denunce della Polizia locale, 18mila euro di multe ai venditori abusivi di mimose

Tre persone denunciate in stato di libertà in quanto pizzicate in piazza Cambiaghi nonostante il divieto di accesso per provvedimenti Dacru, sei identificate, sanzionate e allontanate dal centro dove chiedevano l’elemosina. Stesso provvedimento per altre due, intente a pattuire prestazioni sessuali con prostitute in viale Sicilia.

E poi 18mila euro di sanzioni complessive comminate a venditori abusivi di mimose – provenienti da Sesto San Giovanni, Milano e Seregno – in occasione della Festa della donna. A operare, nei giorni scorsi, il Nucleo Area Centro, il Nost e le autoradio del Corpo di Polizia Locale di Monza. Effettuati anche controlli stradali lungo corso Milano: fermati oltre 50 veicoli e rintracciato un conducente (denunciato) che ha esibito una patente georgiana risultata falsa, sequestrata.

Mimose sequestrate dalla Polizia locale

Monza: controlli e denunce della Polizia locale, il fiuto del cane antidroga

Sul fronte del contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, grazie al fiuto di Boss, il cane dell’unità cinofila della polizia locale monzese, rinvenute e sequestrate numerose dosi di sostanze stupefacenti nei pressi di via Boccaccio, ai giardini del Nei, nel quartiere San Rocco e in piazza del Duomo. In due casi, le sanzioni amministrative previste dal “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” sono state accompagnate dall’emissione dell’ordine di allontanamento.

“Le attività di sicurezza urbana, poste in essere dal Corpo di Polizia Locale, traggono origine dalla lettura dei fenomeni di degrado segnalati dalla cittadinanza. Il consolidato rapporto tra gli agenti ed il territorio consente di intervenire puntualmente per circoscrivere i comportamenti che incidono negativamente sulla vivibilità della nostra Città” ha dichiarato l’assessore comunale alla sicurezza Ambrogio Moccia.