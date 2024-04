Paderno: lite e pugni davanti al bar, un 56enne all’ospedale

Un sabato sera finito a cazzotti fuori da un bar di via Sant’Ambrogio a Paderno Dugnano. Sono dovuti intervenire i carabinieri della Tenenza di via Toscanini per sedare una lite scoppiata davanti al bar che si affaccia sulla rotatoria di via per la Stazione, al confine tra Incirano e Palazzolo. Erano da poco passate le 17 di sabato 27 aprile , e quasi all’orario dell’aperitivo è scoppiata una furiosa litigata fuori dal bar, che alla fine ha portato al ricovero a Niguarda di un 56enne.

Paderno: lite e pugni davanti al bar e l’intervento dei carabinieri

In base ai primi accertamenti delle forze dell’ordine intervenute sul posto, ad aggredirlo sarebbe stato un cittadino nord africano con precedenti, sebbene l’esatta dinamica di quanto avvenuto sia ancora al vaglio dei militari intervenuti. E in particolare sono in via di approfondimento le cause della lite, che comunque potrebbero essere riconducibili a futili motivi. Forse alimentati da qualche bicchiere di troppo nel sabato sera pre festivo. A soccorrere l’italiano è stato un equipaggio della Croce Rossa Cusano Milanino che ha visitato l’uomo sul posto e a seguito del riscontro di ferite superficiali e contusioni in diverse parti del corpo, si è deciso per il ricovero precauzionale presso la struttura ospedaliera milanese, dove il ferito è arrivato quando erano già passate le 20. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo.