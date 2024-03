Monza, lavori in piazza Cambiaghi: corsa per i cantieri entro giugno

La giunta di Monza prova a stringere i tempi della riqualificazione di piazza Cambiaghi: l’obiettivo dichiarato dall’assessore ai lavori pubblici Marco Lamperti è quello di avviare il cantiere per la rimozione della pavimentazione in pietra e la posa di asfalto stampato entro giugno e di chiuderlo nel giro di tre-quattro mesi. La progettazione dell’intervento è stata affidata allo studio BMB Ingegneria di Muggiò che ha presentato in Comune la proposta economicamente più conveniente: i professionisti, che riceveranno un compenso di 38.046 euro, avranno a disposizione un mese per stendere il piano e, una volta iniziato lo smantellamento delle lastre dovranno garantire la direzione dei lavori.

Monza, lavori in piazza Cambiaghi: perché l’asfalto stampato

I motivi per cui l’amministrazione Pilotto non intende ripristinare l’attuale pavimentazione sono spiegati dai tecnici di piazza Trento e Trieste nella determina pubblicata sul sito: l’area «si presenta in pessime condizioni – scrivono – a causa di avvallamenti, lastre mancanti, distacco dei cubetti di porfido depositati sulla superficie della piazza, piastrelle rotte».

Lo stato di degrado è tale che è impossibile ipotizzare «un intervento anche parziale di recupero della pavimentazione».

La posa dell’asfalto stampato, precisano, dovrebbe resistere meglio del materiale esistente alle sollecitazioni dei banchi del mercato il giovedì e il sabato e dal parcheggio sotterraneo.

Monza, lavori in piazza Cambiaghi: la fase della rimozione

La fase di rimozione sarà particolarmente delicata in quanto la ditta che verrà incaricata dovrà prestare attenzione a non manomettere la struttura del silo: per ridurre il rischio di danneggiamenti potrà contare sulla consulenza dei tecnici di Edilcentro, la società che ha costruito il posteggio e che a febbraio ha firmato la convenzione con cui, al termine di una intricata vicenda trascinatasi per quasi quarant’anni, ha trasferito la proprietà della piazza al Comune.

Monza, lavori in piazza Cambiaghi: la riqualificazione e l’idea per il mercato

La riqualificazione dell’area, per la quale l’amministrazione ha stanziato 1.100.000 euro, potrebbe non terminare entro la fine di agosto, in tempo utile per programmare gli appuntamenti del Fuori Gp.

Nei prossimi giorni, intanto, la giunta deciderà dove trasferire i banchi del mercato per il periodo dell’intervento: l’ipotesi più accreditata rimane lo spostamento nel parcheggio di via Pellettier, di fronte all’istituto Mosè Bianchi. La collocazione, spiega l’assessore alle attività produttive Carlo Abbà, sarebbe l’ideale se i lavori partissero subito dopo la fine dell’anno scolastico e terminassero prima della ripresa delle lezioni in modo da non occupare gli stalli utilizzati dagli insegnanti.

«Non abbiamo molte alternative – afferma – in piazza Castello le 128 bancarelle del sabato non ci starebbero tutte» e un distaccamento nel piazzale dello stadio Sada, nonostante la vicinanza, rischierebbe di penalizzare gli operatori.