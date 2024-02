Monza: si riaccende la Ztl in via Spalto Piodo, “sicurezza per i pedoni”

La sperimentazione non ha funzionato e a Monza da lunedì 26 febbraio si riaccende il varco della Ztl in via Spalto Piodo, che da via Colombo e piazza Cambiaghi corre lungo il Lambro per tornare su via Azzone Visconti.

Monza: si riaccende la Ztl in via Spalto Piodo, poca sicurezza per lo spazio ridotto

La Zona a traffico limitato era stata sospesa in estate, a luglio 2023. Dopo una manciata di mesi la decisione di riaccendere la videosorveglianza e riattivare il varco: una questione di sicurezza per i pedoni “per via dello spazio ristretto soprattutto in fase di svolta da via Colombo e durante il transito nella strada”, fa sapere il municipio.

«Il ripristino della Ztl – osserva l’assessore alla Mobilità Giada Turato – serve a tutelare i pedoni e più in generale tutti quegli utenti della strada che, senza le limitazioni al traffico, rischiano la propria incolumità a causa del ridotto spazio di manovra per i veicoli in fase di ingresso e di transito per via Spalto Piodo».

Monza: si riaccende la Ztl in via Spalto Piodo, disattivata negli orari di mercato

La Ztl sarà disattivata il giovedì dalle 6 alle 15.30 e il sabato dalle 6 alle 17 negli orari del mercato di piazza Cambiaghi.

Lunedì la novità sarà segnalata con cartelli appositamente posizionati, una pattuglia della polizia locale sarà presente, sia di giorno che di sera, per garantire il rispetto delle nuove regole di viabilità e per fornire informazioni e aggiornamenti.

Resta confermato per tutti i veicoli il limite di velocità già fissato in 30 Km/h nella Ztl. Non sono previste sanzioni attraverso l’uso della telecamera per i primi 30 giorni di rientro in funzione.

Monza: si riaccende la Ztl in via Spalto Piodo, i pass e la validità

Gli abitanti di Spalto Piodo e coloro che hanno diritto al pass di accesso e di transito nella Ztl dovranno farne richiesta tramite il portale di Monza Mobilità entro il 15 marzo. Chi possiede valido non deve fare ulteriori richieste fino alla scadenza. Deve farne richiesta chi ha un pass scaduto.