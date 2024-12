Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 12 dicembre 2024 (con calendario 2025)

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 12 dicembre 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui). In omaggio con il giornale, come tradizione, c’è il calendario dell’anno nuovo: il 2025 accompagnerà i lettori con le opere pop di Andy Bluvertigo.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 12 dicembre: in apertura

Lo stato di salute della sanità in Brianza in apertura di giornale. A partire da una lettera di critiche al documento programmatico di Asst Brianza firmato dal Partito democratici. Il Cittadino ha analizzato la situazione tra “posti letto che non bastano”, liste d’attesa lunghe, i ritardi delle Case di comunità, i tempi lunghi del pronto soccorso di Desio.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 12 dicembre: le notizie

Riapre piazza Cambiaghi, ma senza parcheggi di superficie; l’intervista di metà mandato al sindaco Paolo Pilotto. Poi adolescenti e bambini vittime di abusi: online spopolano “sextortion” e “revenge porn”; la promessa del ministro Salvini sui 400 milioni che mancano per la metropolitana; il referendum comunale per l’intitolazione dello stadio a Berlusconi e la trasferta a Lecce del Monza in acque di classifica pericolosissime.