Monza: cade un albero in piazza Cambiaghi, un’auto danneggiata

Nessuno è rimasto ferito, ma la paura e il rischio sono stati importanti. Nella serata di martedì 26 marzo un albero ad alto fusto è caduto in piazza Cambiaghi, proprio all’ingresso all’angolo tra via Colombo e Spalto Piodo. È successo intorno alle 22.30, sotto la pioggia battente. L’albero si è rovesciato a terra: il fusto sul marciapiede, i rami sulla carreggiata.

Monza: cade un albero in piazza Cambiaghi, via Spalto Piodo chiusa fino alla rimozione

Non si sono registrati feriti, un’auto è rimasta danneggiata. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della polizia locale e i vigili del fuoco. Nella mattina di mercoledì via Spalto Piodo è rimasta chiusa al transito dei veicoli in attesa della rimozione.