Limbiate: gatto incastrato nei sotterranei della scuola, salvato dai vigili del fuoco

Chi ha un gatto ne conosce la straordinaria capacità di infilarsi ovunque, ma quando questo ovunque è una intercapedine di un edificio la questione si fa seria anche per un felino. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a Limbiate per recuperare un gattino finito dietro a un muro, in uno spazio molto stretto, all’interno del comprensorio scolastico.

Limbiate: gatto incastrato nei sotterranei della scuola, intervento nel giorno di vacanza

È successo venerdì 26 aprile verso le 13, con la scuola superiore Morante chiusa per il giorno di vacanza. La squadra dal comando di Desio ha lavorato nei sotterranei, creando un varco nel muro e accedendo in un cavedio della struttura. Il gattino è stato recuperato, spaventato, ma in buone condizioni di salute.