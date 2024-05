A Biassono riapre al traffico la provinciale, chiude via Parco. Nella mattina di martedì 7 maggio via Cesana e Villa ha riaperto al traffico dopo oltre un mese di cantiere aperto d’urgenza da Brianzacque per riparare il cratere causato dal cedimento della volta del collettore fognario.

Biassono: riapre al traffico la provinciale, oltre un mese di cantiere d’urgenza per la buca aperta dal cedimento del collettore fognario

L’asfaltatura ha permesso di restituire la carreggiata al traffico in direzione nord.

“Il periodo particolarmente piovoso, unitamente ad un imprevisto di cantiere, ha rallentato le fasi finali, dopo l’avvio spedito dei lavori di riparazione”, fa sapere l’azienda in una nota.

Ora quindi può tornare in agenda l’altro intervento che era programmato e poi rinviato per cause di forza maggiore: da lunedì 13 maggio riprende il cantiere Pnrr di sostituzioni delle vecchie condotte dell’acquedotto, per il quale è prevista la chiusura al traffico di via Parco.

Biassono: riapre al traffico la provinciale, continua anche il risanamento del collettore da Sovico a Monza

Prosegue anche il “risanamento strutturale preventivo” dei quasi otto chilometri di collettore fognario Sovico-Monza con la tecnologia non invasiva no-dig (senza scavo) per “ristrutturare” la vecchia conduttura dall’interno.

Un investimento da circa 16 milioni di euro e due anni di lavori che coinvolge cinque comuni (Sovico, Macherio, Biassono, Vedano al Lambro e Monza, all’interno del perimetro del Parco).