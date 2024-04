Biassono: cantiere d’emergenza sulla Sp6, rinviata chiusura di via Parco

Il cantiere sulla Sp 6 per risolvere l’emergenza della buca che si è aperta a Biassono in via Cesana e Villa, ha portato al rinvio della chiusura di via Parco, sempre a Biassono, che dall’8 aprile sarebbe dovuta essere interessata da un lungo intervento sull’acquedotto.

Biassono: emergenza sulla Sp6, in via Parco era in programma l’ultimo cantiere dell’acquedotto

L’ultimo cantiere di ammodernamento dell’acquedotto di Biassono dunque è stato sospeso e rinviato a data da destinarsi.

Quando sarà, via Parco resterà chiusa nel tratto compreso tra via Brenno e via Regina Margherita per un periodo previsto di un paio di mesi.