Biassono: voragine sulla provinciale, strada chiusa verso Carate

Le forti piogge o un cedimento di una tubatura, lo chiariranno le verifiche. A Biassono nel pomeriggio di martedì 2 aprile si è aperta una ampia buca sulla provinciale, la via Cesana e Villa che porta da Monza a Carate Brianza. Tutto è successo intorno alle 16.30 e il collasso dell’asfalto ha coinvolto anche un’auto, rimasta imprigionata con le ruote posteriori.

Biassono: si apre una voragine sulla provinciale, buca profonda circa 3 metri sulla corsia verso Carate

Biassono buco via Cesana e Villa Biassono buco via Cesana e Villa

La buca profonda circa tre metri si è aperta dopo la nuova rotatoria di via Costa Alta, all’altezza di via Macallè sulla corsia in direzione Carate che è stata chiusa. Il traffico è deviato a destra.

Sul posto è arrivata una squadra di Brianzacque per un intervento insieme ai tecnici del Comune, la polizia locale ha transennato l’area per impedire il passaggio e la Protezione civile sorveglierà la zona per sicurezza in serata.