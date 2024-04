Biassono: lavori sulle fogne per risolvere il profondo buco sulla Sp6

Una buca che pian piano inizia ad ingrandirsi. Fino a diventare una voragine profonda tre metri a Biassono. Con un’auto che è rimasta intrappolata, il traffico in tilt per giorni e un tratto delle due carreggiate della Monza-Carate ancora chiusa al traffico per lavori. L’apertura della voragine si è verificata alle 16 e trenta di martedì 2 aprile in via Cesana e Villa. Secondo l’ipotesi più accreditata, la grossa buca si sarebbe aperta a causa di un guasto alla rete fognaria. La buca ha imprigionato le ruote posteriori di un’automobile, fortunatamente senza che nessuno si sia fatto male. Sul posto sono arrivate la Polizia locale e una squadra di BrianzAcque. L’area è stata subito messa in sicurezza dalle forze dell’ordine che hanno transennato la strada. Il mezzo è stato rimosso dalla buca.

Biassono: lavori sulle fogne e l’intervento di Brianzacque, polizia locale e Protezione Civile

I tecnici dell’azienda responsabile della fornitura di acqua sono intervenuti per cercare di risolvere il danno. La voragine, profonda circa tre metri, si è aperta dopo la nuova rotatoria di via Costa Alta, all’altezza di via Macallè, sulla corsia in direzione Carate che è stata chiusa. Il traffico deviato a destra. I volontari della protezione civile hanno sorvegliato la buca fino a tarda notte, fermandosi fino alla mezzanotte insieme al sindaco Luciano Casiraghi «Si sta cercando di capire cosa abbia provocato il cedimento – spiega il primo cittadino – Adesso ci sono gli operai sul posto che stanno valutando. Le cause potrebbero essere la rottura di un condotto dell’acqua o un cedimento della fognatura». Nel frattempo il tratto di strada in direzione di Carate resta chiuso al traffico. Sul posto si sono subito affrettati passanti e abitanti della zona rimasti increduli dell’accaduto e interessati a capire cosa stesse succedendo. Al momento dell’accaduto il traffico dell’Sp6 era in tilt. La strada, che collega Monza con Carate, è altamente frequentata da automobilisti. La necessità di chiuderne un tratto non ha aiutato a ridurne il già importante traffico. Per quanto riguarda le cause dell’incidente BrianzAcque ha individuato un guasto nella rete fognaria. «BrianzAcque ha eseguito una video ispezione – spiega il comandante della Polizia Locale Francesco Farina – ne è emerso che la tratta di 15 metri della rete fognaria dovrà essere sostituita dato che ha subito una lesione importante. La progettazione e i lavori per sistemarla sono già iniziati. Il tratto di strada rimarrà chiuso. Per minimizzare i disagi gli automobilisti che si muovono in direzione Carate useranno via costa alta, colombo e via tintori per superare la parte dei lavori. Purtroppo si uniranno al traffico in direzione Lesmo ma è l’unica soluzione possibile. I mezzi pesanti sono stati deviati nella zona industriale di Biassono».