Monza: viale Campania riapre il 13 maggio, nel pomeriggio

In viale Campania a Monza i lavori di chiusura della voragine provocata il 31 dicembre dal cedimento di un tratto del collettore fognario sono «pressoché finiti» e c’è anche una data per la riapertura in entrambi i sensi di marcia: è il 13 maggio, nel pomeriggio.

Monza: viale Campania riapre il 13 maggio, ora “via al risanamento strutturale preventivo della tubazione”

“L’arteria tornerà ad essere percorribile in entrambi i sensi di marcia. Ora che l’emergenza è stata risolta, BrianzAcque in accordo con l’amministrazione comunale di Monza darà il via al risanamento strutturale preventivo della grande tubazione. Obiettivo? Garantirne la sicurezza” scrive la società pubblica, che annuncia come “la riqualificazione del vecchio collettore, la cui costruzione risale al 1930, interesserà l’intero asse stradale, dalla rotonda di San Fruttuoso fino all’intersezione con via Borgazzi, per una lunghezza totale di 1,2 chilometri. Per questo la corsia centrale, verrà riservata al cantiere per consentire la prosecuzione delle indagini propedeutiche all’avvio del nuovo intervento in piena sicurezza”.