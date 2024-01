Viale Campania a Monza torna parzialmente transitabile dopo la chiusura resa necessaria, a inizio gennaio, da una voragine che si era aperta per la rottura di un tubo sotterraneo. Dal pomeriggio di venerdì 19 gennaio il viale riapre a veicoli e bus da San Fruttuoso in direzione del quartiere San Rocco e ai pedoni sul marciapiede sull’altro lato della strada. La riapertura completa è prevista a marzo.

Monza: viale Campania riapre al transito in direzione San Rocco, tornano anche i bus z202 e z212

Tornano a transitare anche le linee del trasporto pubblico locale z202 e z212 nella sola direzione San Rocco.

Monza: viale Campania riapre al transito in direzione San Rocco, messa in sicurezza del cantiere

Il lavoro delle squadre di Brianzacque, alternando le fasi delle attività sette giorni su sette, ha consentito di anticipare la messa in sicurezza del cantiere di una decina di giorni rispetto ai tempi previsti.

La struttura di contenimento realizzata attraverso la posa di micropali, ha messo in sicurezza una delle quattro corsie di marcia del viale, consentendo quindi la riapertura al transito in un’unica direzione.

Intanto prosegue a pieno ritmo l’intervento per colmare la voragine, che impegna circa venti persone al giorno tra maestranze operative, tecnici, progettisti e direttori lavori. Continua l’impegno dell’ufficio gestione fognature dell’azienda idrica per ripristinare il tratto di collettore nel più breve tempo possibile.

«I costanti incontri di lavoro e la stretta collaborazione tra gli uffici del Comune di Monza ed tecnici di Brianzacque consentono di ridurre con buon anticipo i disagi alla circolazione rispetto ai tempi stimati all’inizio dei lavori – spiegano il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore alla Viabilità Giada Turato – Continueremo a monitorare i flussi di traffico per studiare l’evolversi della situazione e a proporre le soluzioni più efficaci sino al momento della completa riattivazione della circolazione ordinaria a chiusura dei lavori».

«Possiamo guardare con soddisfazione a questa prima, parziale riapertura del viale che – sottolinea il presidente e ad di BrianzAcque, Enrico Boerci – abbiamo restituito alla comunità in anticipo rispetto al previsto. Vista la strategicità dell’asse viabilistico, assicuriamo lo stesso impegno per far sì che l’intervento possa concludersi nel più breve tempo possibile. I risultati importanti si ottengono solo se si collabora e se ci si muove insieme, il mio grazie dunque agli uffici di BrianzAcque e al Comune di Monza per la stretta e proficua collaborazione».