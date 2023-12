Monza: si apre una voragine in viale Campania per un tubo rotto

Una vera e propria voragine si è aperta in viale Campania a Monza ed è stato indispensabile l’intervento dei vigili del fuoco di Monza sabato mattina 23 dicembre alle 7.30 per mettere in sicurezza l’area.

Monza: si apre una voragine e arrivano i vigili del fuoco

Il buco ha una profondità di addirittura 2 metri causato da una rottura di una tubatura della rete fognaria che ha generato un cedimento dell’asfalto. Sul posto per la messa in sicurezza, l‘autopompa dalla sede centrale di Monza e la polizia locale.

Monza: si apre una voragine e arriva anche Brianza Acque

Anche Brianza Acque è sul posto per la valutazione del caso. Il cantiere è già stato predisposto ma sono in corso ulteriori verifiche. “Pronto intervento dei tecnici di BrianzAcque in viale Campania, a Monza, per mettere in sicurezza un tratto di carreggiata interessato dal cedimento fognario del collettore sottostante – ha fatto sapere la società che gestisce il servizio idrico – In tarda mattinata, una buca si è aperta all’altezza tra la via Philips e la rotonda di San Fruttuoso. La zona è stata transennata con l’istituzione di un senso unico alternato. Il settore fognature di BrianzAcque sta effettuando una serie di accertamenti al fine di verificare l’origine dell’accaduto e quindi, programmare le necessarie operazioni di ripristino”.