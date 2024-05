Cadavere ritrovato a Sovico, è Corrado Semeraro scomparso a metà marzo: «L’autopsia per chiarire come è morto»

«È naturale avere una speranza, sino all’ultimo. Lo si fa per tutti gli esseri umani. Ora mi passano tante cose per la testa, non posso darle risposte chiare. Sono cose che senti dentro di te. Non c’è una certezza in questa vicenda, non c’è mai stata fino alla fine. Voglio dire che non si può morire così, e basta».

Sono le parole di Esa Semeraro, sorella del 55enne di Macherio ritrovato cadavere sabato 27 aprile sul ciglio della Sp 6 in territorio di Sovico. Non ci sono più dubbi sull’identità dell’uomo: si tratta di Corrado Semeraro.

Cadavere ritrovato a Sovico, è Corrado Semeraro scomparso a metà marzo: i familiari hanno effettuato il riconoscimento

I familiari si sono presentati all’istituto di Medicina legale di Milano e hanno effettuato il riconoscimento. Le speranze, affievolite col passare dei giorni, si sono scontrate con la più dura verità.

Il macheriese era scomparso il 12 marzo, le telecamere di sorveglianza lo avevano ripreso nel vicino comune di Albiate e poi a Triuggio, nella frazione di Ponte. Poi si erano perse le tracce. Con la denuncia di scomparsa, le autorità avevano avviato le ricerche che si erano concentrate in particolare nella zona a ridosso del fiume Lambro, tra Albiate e Triuggio. I vigili del fuoco, reparto fluviali, avevano scandagliato il fiume, ma senza esito.

Cadavere ritrovato a Sovico, è Corrado Semeraro scomparso a metà marzo: ritrovato ai bordi della Monza-Carate

Sabato 27 aprile, il ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di composizione, tra le sterpaglie ai bordi della provinciale Monza- Carate, nel territorio di Sovico, ha riacceso i riflettori sul caso per il quale rimangono ancora dubbi da chiarire.

Cadavere ritrovato a Sovico, è Corrado Semeraro scomparso a metà marzo: pirata della strada o malore? Le indagini continuano

I carabinieri, infatti, stanno indagando per capire cosa sia accaduto a Semeraro. L’ipotesi più probabile è che sia stato investito da un’auto e che l’automobilista sia fuggito. Oppure, potrebbe essersi trattato di un malore fatale. La famiglia, stretta nel dolore, attende la verità.

Il corpo senza vita di Corrado Semeraro è stato ritrovato da alcuni operai incaricati della manutenzione del verde. Sul posto erano giunti i carabinieri, i sindaci di Sovico e Macherio. Gli indumenti ritrovati addosso all’uomo sembravano quelli del macheriese scomparso, ma si è attesa l’ufficialità del riconoscimento (comparata anche l’arcata dentale) da parte dei familiari, avvenuto pochi giorni fa.

Cadavere ritrovato a Sovico, è Corrado Semeraro scomparso a metà marzo: attesa per l’autopsia

Gli investigatori ora vogliono capire cosa sia accaduto. Bisogna attendere l’autopsia ed altri accertamenti per conoscere la verità.

«Con i familiari mi sono sentito parecchie volte, ho manifestato loro la mia vicinanza ed il cordoglio della comunità di Macherio – dichiara il sindaco Franco Redaelli – Ci auguriamo che l’autopsia possa chiarire ogni dubbio. Ho conosciuto Corrado in gioventù, abitavo di fronte alla casa della famiglia Semeraro. È una vicenda molto tragica».