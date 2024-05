Concorezzo: il Vimercatese consegna a Salvini il progetto della M2

Il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, ha accolto l’arrivo del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ospite nella tarda mattinata in Villa Zoia, dove il vicepremier ha poi incontrato la squadra di candidati in lista con Capitanio e ha presentato il suo libro “Controvento”.

Con Capitanio erano presenti anche il sindaco di Carugate, Luca Maggioni, quello di Vimercate, Francesco Cereda e l’assessore agratese Elena Cantù. A Salvini gli amministratori hanno consegnato una lettera sottoscritta dai sindaci dei comuni coinvolti nel progetto di prolungamento della metropolitana M2 da Cologno a Vimercate.

Concorezzo: il Vimercatese, Salvini e la metropolitana

«Il progetto lo aspettiamo da anni, ora abbiamo trovato sia la soluzione tecnica sia l’accordo sul tracciato», ha spiegato Capitanio illustrando la mappa del territorio coinvolto. Nove le fermate che interessano i comuni della Brianza est: Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e l’arrivo a Vimercate.

«L’abbiamo progettata quasi tutta in trincea e in parte sopraelevata – ha aggiunto il sindaco di Concorezzo -. I comuni coinvolti hanno già accantonato un milione di euro per riuscire a tracciare il progetto di fattibilità economica-. La nostra è una delle zone più ricche e operose della Brianza, ma siamo scollegati da Milano. Questo progetto è fondamentale». Un appello, quello consegnato al ministro Salvini, sottoscritto anche da Assolombarda, Confcommercio e Confartigianato.

Concorezzo: il Vimercatese, la M2 e le parole di Salvini

«Chiediamo che venga data visibilità a questo progetto», ha concluso Capitanio a nome dei colleghi sindaci. Al vicepremier è stato consegnato anche il “promemoria” del progetto: una carta dettagliata con l’indicazione delle future fermate della metropolitana e il percorso complessivo.

«Lo porterò con me a Roma martedì prossimo – ha assicurato Salvini -. E dopo la chiusura delle elezioni europee vi invito al ministero per discutere del progetto». Un’idea che ha trovato l’accordo di tutti i comuni coinvolti, senza sollevare obiezioni da parte dei comitati ambientalisti. «È una infrastruttura che la popolazione chiede da anni, la vogliono tutti, senza obiezioni», hanno assicurato gli amministratori.

Si è quindi concluso con una promessa il passaggio di Salvini a Concorezzo, un arrivederci a dopo il voto europeo, per tornare a discutere del prolungamento della M2, un progetto che oggi è quantificato in 500 milioni di euro.

«Sono orgoglioso di questa visita e ringrazio tutti i sottoscrittori di questa lettera – ha concluso Capitanio -. Ora il ministro è più consapevole dell’importanza di quest’opera e poi abbiamo ottenuto un impegno formale a ricevere i sindaci della Brianza est al ministero dei trasporti. Oggi è stato fatto un passo avanti importante per completare quest’opera».