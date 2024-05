Da Monza alla Brianza: riecco la Takahashia Japonica, segnalazioni e domande

Sono tornati a penzolare dai rami degli alberi infetti, come fossero ricami, merletti a forma di anello. Forse non se ne sono mai andati, e il problema è vasto. A Monza e in Brianza.

Riecco la Takahashia Japonica: a Monza a Triante ma anche in viale Elvezia

Sono parassiti di origine giapponese: appartengono alla famiglia delle cocciniglie e stanno contagiando un numero sempre maggiore di esemplari. Con l’arrivo della bella stagione la takahashia japonica è tornata a proliferare, come succede ormai da alcune primavere a questa parte.

A Monza le prime segnalazioni risalgono a pochi giorni fa: a notare e a fotografare le sacche a forma di anello che contengono migliaia di uova un residente di Triante. Presi di mira i rami di alcuni alberi del parcheggio del Mosè Bianchi. I parassiti si nutrono della linfa delle piante e possono causare il disseccamento delle foglie e dei rami più giovani. Altri avvistamenti anche in viale Elvezia (foto), su alberi su cui il parassita sta iniziato a proliferare.

Spiega online il servizio fitosanitario di Regione Lombardia che “essere eliminati solo tramite rimozione fisica dei rami infestati”. In Lombardia i più colpiti risultano essere, tra gli altri, aceri, carpini bianchi, gelsi (bianchi e neri), bagolari e liquidambar.

Riecco la Takahashia Japonica: un lettore preoccupato a Vimercate

Un’altra segnalazione al Cittadino riguarda Vimercate. Un lettore, facendo riferimento anche ad articoli in archivio, ha notato una “invasione in rapido peggioramento di anno in anno” benché “gli esperti sembrino tranquilli sulla resistenza degli alberi a tale parassita”.

“Oltre ai gelsi dell’ospedale e ai liquidambar di tutta via Cremagnani e giardini Martini – nota il lettore – sono colpiti altri alberi, come carpini, aceri, olmi, anche di giardini privati. Forse un’ulteriore segnalazione alla popolazione potrebbe essere utile, in modo che essa venga sensibilizzata al problema anche a Vimercate”.

Riecco la Takahashia Japonica: trattamento fito-sanitario a Bovisio Masciago

Intanto a Bovisio Masciago qualche notte fa gli incaricati hanno girato la città per sottoporre a trattamento fito-sanitario alcuni alberi per combattere proprio l’attacco della Takahashia Japonica. Sebbene le sostanze spruzzate siano detergenti naturali, ai residenti della zona è stato consigliato di tenere le finestre chiuse e ai conduttori di orti lungo la strada di coprire le coltivazioni.