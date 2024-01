Cedimento del collettore fognario in viale Campania a Monza: tecnici di BrianzAcque al lavoro

Tecnici di BrianzAcque al lavoro, martedì 2 gennaio, in viale Campania, a Monza, per il ripristino del collettore fognario parzialmente crollato durante le festività natalizie con la conseguenze chiusura, prima parziale e poi totale, il 31 dicembre, della importante direttrice cittadina. “Dalle prime ore della mattinata, le squadre dei tecnici dell’Ufficio Gestione Fognature di BrianzAcque sono presenti e al lavoro in viale Campania a Monza dove, durante le festività natalizie, è avvenuto il crollo parziale del collettore fognario sottostante” si legge in un post social.

Tecnici di BrianzAcque al lavoro in viale Campania: “Interbvento complesso”

Occorrerà “un intervento strutturale” dopo il cedimento: “della grossa tubazione nel tratto compreso tra via Philips e la rotonda di San Fruttuoso”. “La dimensione, la posizione e la portata del collettore richiedono la realizzazione di un manufatto “ad hoc” per risolvere la situazione e non consentono un facile ripristino; inoltre, la presenza di diversi sottoservizi rende ancora più delicato e complesso l’intervento” spiegano da BrianzAcque.

Tecnici di BrianzAcque al lavoro in viale Campania a Monza: “Collettore mantenuto in esercizio”

Le attività per la riparazione del cedimento: “saranno effettuate con il collettore in esercizio, senza interrompere il flusso fognario così da evitare ulteriori problemi per il servizio. BrianzAcque è in costante rapporto con la Polizia Locale di Monza al fine di coordinare le attività di ripristino ed individuare le migliori varianti alla circolazione viabilistica”.