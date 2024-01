Viale Campania di Monza sotto i ferri: interventi del Comune per ridurre i disagi alla circolazione

L’intervento per il ripristino del collettore fognario di viale Campania, a Monza, collassato la notte di San Silvestro, non sarà breve e il Comune ha predisposto una serie di misure per ridurre i disagi alla circolazione.

I lavori a cura di BrianzAcque, spiega l’amministrazione comunale, procederanno in due fasi: in una prima viale Campania resterà chiuso in entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra via Philips e la rotonda di San Fruttuoso: “un provvedimento obbligato, questo, per garantire le condizioni di sicurezza necessarie agli automobilisti”. In un secondo momento e fino al termine dei lavori, “dopo gli adeguati lavori di consolidamento che dureranno alcune settimane” il Comune cercherà di rendere transitabile almeno una delle quattro corsie di marcia della importante strada di scorrimento.

Viale Campania di Monza sotto i ferri: gli interventi per la circolazione e vigili a presidiare

Intanto, per evitare code nelle vie limitrofe, già da giovedì 5 gennaio in mattinata i tecnici dell’Ufficio strade hanno provveduto a modificare i tempi semaforici, “raddoppiando la durata del segnale verde relativo all’uscita da via Guerrazzi”. Da lunedì 8 gennaio gli agenti della Polizia Locale: “presidieranno l’incrocio ed interverranno nel caso in cui – durante le fasce di punta – l’intervento sui tempi non risultasse sufficiente a “svuotare” l’uscita. In ogni caso la situazione sarà costantemente monitorata dai tecnici”.

Viale Campania di Monza sotto i ferri: le deviazioni di due linee di bus

Previste deviazioni per due linee di trasporto pubblico, la Z202, in entrambe le direzioni, devia e salta le fermate tra via Meda e via Aquileia/via Borgazzi. I bus passano e fermano in via Silva 23, via Lucania 6 e via Guerrazzi 43. La linea Z212, verso via Risorgimento, devia e salta le fermate da via Risorgimento a via Aquileia/via Borgazzi. I bus passano e fermano in via Silva 23 e via Lucania 6.