Monza: viale Campania chiuso, code e traffico nei quartieri nelle ore di punta

Come era prevedibile la chiusura di viale Campania, a Monza, nel giorno della riapertura delle scuole e del rientro (quasi per tutti) dopo le vacanze di Natale, ha provocato caos e traffico intenso nella mattinata di lunedì 8 gennaio. Il blocco del viale, due corsie per senso di marcia, accesso strategico alle tangenziali da una parte e verso il quartiere San Rocco e viale delle Industrie dall’altra, causato dal crollo in due punti del manto stradale, ha provocato lunghe code e ingorghi.

Monza: viale Campania chiuso, caos a San Giuseppe, San Carlo e Triante

Monza traffico via Galvani in direzione di corso Milano

Una situazione che ha avuto immediate ripercussioni anche nei quartieri limitrofi: San Giuseppe, San Carlo e Triante. Chi si è trovato in colonna ha dovuto trovare, per quanto possibile, vie alternative, e così il traffico è stato difficoltoso anche nelle zone confinanti con viale Campania, fino verso le 10, quando la situazione si è lentamente normalizzata. La coda per chi da San Fruttuoso ha voluto mettersi in macchina in direzione San Rocco è iniziata già in via Silva, completamente bloccata già dall’imbocco con via Lipari. Da lì la lunga colonna di auto, furgoni e mezzi pubblici ha sfilato a passo d’uomo fino a via Guerrazzi, all’incrocio con via Calatafimi dove in molti hanno deciso di lasciare la strada per cercare vie alternative.

Monza traffico via Silva (davanti al centro civico) verso via Guerrazzi

Monza: viale Campania chiuso, code in via Marsala per raggiungere San Rocco

Monza traffico via via Borgazzi all’incrocio con il sottopasso verso San Rocco

Il traffico quindi si è spostato in direzione di via Marsala, anche questa presa d’assalto dagli automobilisti alla ricerca di un varco un po’ meno trafficato, con l’intento di raggiungere sempre il quartiere San Rocco, oltre la ferrovia. Inevitabili le ripercussioni del traffico anche sulle vie Pacinotti, Agnesi e corso Milano, più congestionato del solito.

La situazione nel corso della giornata è tornata alla normalità fino verso le 17 quando il traffico di rientro si è nuovamente intensificato.