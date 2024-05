Acinque, nuova campagna di spot: un padre consiglia al figlio di affidarsi ad Acinque Energia

Con la primavera arriva una nuova campagna pubblicitaria “multicanale” di Acinque Energia per i territori di riferimento, Monza, Como, Lecco, Sondrio e Varese: “in un momento di cambiamento e incertezza del mercato dell’energia, soprattutto legato alla fine del servizio di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili a partire dal 1 luglio 2024” dice la società in una nota.

La campagna di spot multicanale di Acinque su tv, radio e sui social

Un messaggio dello spot, un padre che consiglia al figlio, sul punto di costruire la sua nuova famiglia, a scegliere Acinque su Tv e radio, invita quindi “ad affidarsi, per le forniture di luce e gas, al fornitore del proprio territorio che le famiglie conoscono da sempre e che da sempre è presente e restituisce valore al territorio in cui opera e di cui è diretta espressione”. La campagna prevede anche comunicazioni cartacee, affissioni, digitali e social.

La società ricorda che: “sulla base delle più recenti rilevazioni, si distingue per il basso tasso di reclamosità rispetto alla media degli operatori, il basso tasso di abbandono e il servizio di altissima qualità fornito tramite call center e Spazio Acinque distribuiti in maniera capillare nelle province di riferimento, con l’inaugurazione nei giorni scorsi del venticinquesimo punto di incontro e contatto diretto”.