La sostenibilità di Acinque Energia: “Elettricità il 100% sostenibile ai nuovi clienti gas e ai clienti luce”

Energia elettrica il 100 per cento sostenibile senza costi aggiuntivi ai nuovi clienti gas e per i clienti luce: è la proposta di Acinque Energia, azienda della multiutility monzese “per partecipare in modo concreto alla sfida della transizione energetica” si legge in una nota del Gruppo. Che sta attuando: “il modello della tutela ambientale e della sostenibilità in tutti i business”.

Acinque Energia: elettricità completamente sostenibile e altre due “azioni concrete”

“Abbiamo messo nero su bianco il nostro impegno concreto per la sostenibilità. All’insegna della responsabilità sociale, vogliamo rappresentare un partner proattivo e un punto di riferimento nell’evoluzione energetica dei territori in cui operiamo” sottolinea l’amministratore delegato di Acinque Energia, Giovanni Perrone.

Ed ecco quindi le tre “azioni concrete” messe in campo: oltre alla fornitura di energia elettrica “proveniente al 100%, certificata, da fonti rinnovabili per i nuovi clienti gas e per i clienti luce” la società compensa completamente “le emissioni di anidride carbonica associate ai consumi di tutti i nuovi clienti” e infine “realizzando progetti di sostenibilità che hanno un riflesso positivo sull’ambiente”, (dettagli sul sito www.acinque.it/sostenibilita).

Acinque Energia: elettricità completamente sostenibile, appello alla “community”

“C’è un rapporto diretto, di dialogo e di fiducia con i nostri clienti che dimostrano nei fatti di voler concorrere al miglioramento delle condizioni del pianeta e nell’efficientamento dei consumi che non sprechi risorse ma invece le tuteli e prenda parte all’impulso verso una nuova cultura dei consumi” aggiunge Perrone. Che invita i componenti della “community” a “collaborare con il nostro impegno, senza oneri aggiuntivi, per un futuro migliore”.

La società intanto prosegue nell’impulso alla digitalizzazione, incoraggiando l’adozione della bolletta online e della domiciliazione bancaria, “modalità che consentono di risparmiare carta, trasferimenti, costi ambientali oltre che tempo prezioso”.