Monza spera sempre che la metropolitana diventi una realtà. Una novità che potrebbe portare a una ulteriore valorizzazione immobiliare di alcune zone della città. Nel capoluogo della Brianza, comunque, il «mattone» ha sempre un bel peso monetario. Lo conferma l’analisi effettuata dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa: secondo quest’ultimo, nella seconda parte del 2023 i valori di Monza sono aumentati dell’1,8% rispetto al primo semestre 2023. Il centro città, come da tradizione, è il più caro: il nuovo in zona centrale, area pedonale esclusa, arriva a 4.500-5.000 euro al metro quadro.

Monza: il mercato immobiliare aspetta la metropolitana, opportunità fuori dal centro (sempre il più caro)

Per chi punta sul nuovo, opportunità sono disponibili a San Giuseppe, Triante, San Biagio. Qui il sempre prezioso metro quadro costa a 3.500 euro.

In alcuni casi, però, le quotazioni sono rimaste sostanzialmente stabili. Una situazione che riguarda i quartieri di San Fruttuoso, Rondò dei Pini e San Giuseppe.

«C’è un crescente interesse per le soluzioni in buono stato – precisa l’Ufficio Studi – mentre lo sviluppo del nuovo sembra essersi fermato anche a causa degli elevati costi accessori, in particolare l’Iva. Acquirenti provenienti dall’hinterland di Milano si interessano alle nuove costruzioni e alle soluzioni indipendent,i anche se devono fare i conti con il budget a loro disposizione e con i costi di trasporto verso Milano. L’usato ristrutturato e in condomini signorili costa intorno a 2.650 euro al metro quadro, il nuovo 3.100 euro con punte di 3.500 euro nel quartiere di San Giuseppe».

Monza: il mercato immobiliare aspetta la metropolitana, Triante piace sempre

Piace sempre anche il quartiere di Triante, anche perché ben servito, specifica Tecnocasa, da mezzi pubblici, scuole e negozi. In questa zona della città i prezzi sono compresi tra 1.900 e 2.000 euro. Se l’unità immobiliare è di un livello superiore, la spesa arriva a 2.200-2.300 euro.

Più in generale, Tecnocasa specifica come «per il futuro della città si stia puntando su una politica di riqualificazione dell’esistente; lo sviluppo del nuovo è al momento leggermente rallentato a causa degli elevati costi di costruzione. Sono ripresi i lavori di prolungamento della metropolitana, linea 1, che collegherà la città a Milano. Si pensa anche a un piano di mobilità sostenibile. Il mercato delle locazioni sembra essere decisamente vivace con una buona domanda che arriva soprattutto da lavoratori fuori sede. Per un bilocale si spendono intorno a 700 euro al mese».

Monza: il mercato immobiliare aspetta la metropolitana, valori in rialzo

Sono comunque in rialzo i valori immobiliari nelle zone centrali di Monza e nei quartieri di San Carlo, San Gottardo e San Biagio. Anche se, nei primi mesi del 2024, viene registrato un ribasso dei prezzi di vendita. L’area intorno alla Stazione è ambita dagli investitori. I dati evidenziano comunque come, nel 2023, solo l’11,7% degli acquirenti abbia acquistato un immobile per metterlo a reddito.