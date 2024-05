Forse per quel parcheggio sarà la volta buona. Lavori in corso a Sobborghi a Monza, dove le ruspe in azione da diverse settimane hanno fatto tabula rasa di quel che c’era nell’area, a ridosso della stazione, racchiusa tra via Savonarola e un breve tratto di via Rota.

Che poi, a ben vedere, tra un vecchio deposito abbandonato e un parcheggio che – incredibilmente per Monza – è sempre stato più vuoto che pieno, non è che ci fosse poi molto.

Monza: arriva il market di Sobborghi e porta (di nuovo) i parcheggi, quello precedente chiuso da più di un anno

Quel che arriverà cambierà parzialmente le carte in tavola: spiega l’assessore ai lavori pubblici e al governo del territorio Marco Lamperti che al posto del vecchio deposito «sarà realizzato un mini-market di quartiere» e che «il parcheggio sarà completamente riqualificato: l’obiettivo è quello di farlo finalmente funzionare».

Chiuso da più di un anno, il vecchio parcheggio di Sobborghi, tra erbacce alte e abbandoni di rifiuti, scarsa illuminazione e pavimentazione sconnessa, non ha mai ingranato del tutto: a prenderlo in considerazione, in passato, solo poche (in proporzione agli altri parcheggi, sistematicamente presi d’assalto) manciate di automobilisti – e questo nonostante la vicinanza con il centro e, soprattutto, con via Bergamo. Anzi: più volte si era anche cercato di dirottare i frequentatori della rive gauche monzese in via Savonarola, così da evitare la sosta selvaggia nei dintorni della via dei locali, ma non c’è mai stato nulla da fare.

Monza: arriva il market di Sobborghi e porta (di nuovo) i parcheggi, gestione di Monza Mobilità

A lavori finiti – dovrebbero durare ormai meno di un anno – le cose potrebbero cambiare anche perché la gestione del parcheggio, fino a oggi in mano a privati, sarà data in concessione all’amministrazione comunale: lo gestirà attraverso la sua municipalizzata Monza Mobilità, che già si occupa, in città, di 56 aree di sosta e di 21 stazioni di bike sharing. Oltre agli stalli riservati ai clienti del mini-market e quelli a servizio dei pendolari e degli utenti della stazione, il progetto potrebbe prevedere di riservare, di notte, dei posti auto dedicati ai residenti del quartiere.

Monza: arriva il market di Sobborghi e porta (di nuovo) i parcheggi, i piani della giunta precedente

L’attenzione sul parcheggio di Monza Sobborghi si era già accesa durante la scorsa giunta Allevi, quando l’allora assessore all’Urbanistica Martina Sassoli aveva parlato non solo nella necessità di realizzare, nell’area, interventi finalizzati al ripristino della sicurezza, ma anche alla riqualificazione dell’intero comparto. Chi percorre oggi il tratto di via Rota nei pressi del sottopasso si trova di fronte all’ennesima situazione in divenire: dall’ex commissariato di viale Romagna ai nuovi complessi residenziali che stanno nascendo un po’ in tutti i quartieri, mai come in questi ultimi mesi lo skyline della città è stato così tanto in trasformazione.n