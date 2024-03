Monza: buca di viale Campania, lo sprint dopo le piogge

La pioggia che per svariati giorni è caduta copiosa potrebbe far slittare di alcuni giorni il ripristino del tratto di viale Campania a Monza interrotto da fine dicembre a causa della profonda buca provocata dal cedimento di una sezione del collettore fognario.

Monza: buca di viale Campania, il termine lavori era stato stimato entro fine marzo

Con il ritorno del bel tempo, fanno sapere da Brianzacque, il cantiere che sulla carta dovrebbe terminare entro fine marzo ha ripreso a marciare spedito: i tecnici «hanno vagliato differenti soluzioni anche di natura ingegneristica e tecnologica per cercare di accorciare ulteriormente i tempi dell’intervento».

Gli esperti, grazie a una malta particolare, contano di sfruttare le paratie di pali dette “berlinesi” realizzate per consentire la parziale riapertura dell’asse viario: le palificazioni servono per costruire le pareti verticali del manufatto in cemento armato che consentirà di ripristinare la parte di collettore ceduto. La sezione sarà coperta con solette prefabbricate prima della definitiva conclusione del cantiere con la riasfaltatura della strada. Durante tutte le fasi delle operazioni, fanno notare dalla società, il collettore non ha mai smesso di funzionare grazie alla realizzazione di un by-pass che permette di non interrompere il flusso e di non sospendere il servizio.

Monza: buca di viale Campania, buca di 2 metri per 3

Il tratto crollato con i suoi 2 metri per 3 è una delle principali tubature di Monza che convoglia i reflui al depuratore di San Rocco e nei giorni non piovosi ha una portata che oscilla tra i 300 e i 350 litri al secondo.