Villasanta: nuova casetta dell’acqua a San Fiorano, la seconda in città

Le casette dell’acqua raddoppiano a Villasanta: una nuova nella frazione di San Fiorano si è aggiunta a quella da oltre un anno attiva in piazza Europa grazie alla collaborazione tra Brianzacque e Comune.

Villasanta: nuova casetta dell’acqua a San Fiorano, dal 2023 erogati 56mila litri

Il distributore si trova nel parcheggio di via Sciesa, sede al martedì mattina del mercato rionale. Finora a Villasanta, tra “frizzante “ e “naturale”, la casetta di piazza Europa ha distribuito 56mila litri di acqua evitando, secondo quanto stimato da Brianzacque, l’immissione nell’ambiente di 5.600 kg. di gas serra.

Villasanta: nuova casetta dell’acqua a San Fiorano, gratuita con tessera da acquistare al totem

“Sempre in funzione, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, collocate in un luoghi strategici, facilmente accessibili anche in auto, la stazioni di rifornimento di acqua a km0, rappresentano l’evoluzione moderna delle fontane di una volta e sono un servizio sempre più apprezzato dalle comunità locale – spiega il gestore in una nota – Buona perché gradevole al palato, economica perché gratuita, l’acqua “sfusa” delle casette rappresenta una soluzione green in quanto contribuisce a ridurre il consumo di bottiglie di plastica monouso e ad abbattere l’inquinamento legato alla produzione, al trasporto e allo smaltimento di contenitori e packaging”.

Attualmente a San Fiorano i prelievi sono liberi e gratuiti. Successivamente, per far rifornimento occorrerà la tessera già acquistabile al costo di 3 euro da un totem all’ingresso della Biblioteca Civica, in via Camperio.