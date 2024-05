Lesmo, pedone investito finisce in ospedale in codice giallo

Investito un pedone finisce in ospedale in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo di Monza con traumi al torace e a una gamba. L’uomo è stato travolto martedì mattina 7 maggio verso le 10 lungo via XXV Aprile da un’automobile che percorreva la provinciale all’altezza di via Donatori di Sangue.

Lesmo, pedone investito e i soccorsi

Immediati sono scattati soccorsi che si sono presentati sul posto con un’ambulanza, un’auto medica e i carabinieri per i rilievi di rito e lo smistamento del traffico lungo la Santa che collega Lesmo a Casatenovo.