Monza, piazza Cambiaghi: se ne riparla a inizio dicembre, c’è il rebus dei parcheggi

Riaprire piazza Cambiaghi i primi giorni di dicembre: è il nuovo obiettivo fissato dall’amministrazione di Monza per la conclusione dei lavori iniziati a fine giugno. La data, che comporta uno slittamento di alcune settimane rispetto al 16 novembre, è stata ipotizzata mercoledì durante il sopralluogo effettuato dal sindaco Paolo Pilotto con gli assessori Egidio Longoni, Marco Lamperti, Irene Zappalà insieme ai tecnici del Comune e dell’impresa che sta effettuando l’intervento. La scadenza, hanno precisato, potrebbe subire un nuovo rinvio in caso di piogge abbondanti come quelle cadute tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre.

Monza sopralluogo piazza Cambiaghi – foto Radaelli Monza sopralluogo piazza Cambiaghi – foto Radaelli

Monza, piazza Cambiaghi: il grosso delle opere è concluso, cosa è stato fatto

«Cercheremo di fare un regalo di Natale sia ai cittadini che agli operatori del mercato che svolgono un’attività importante non solo dal punto di vista commerciale ma anche sociale – ha affermato Pilotto – in via Pellettier lavorano abbastanza bene il sabato mentre al giovedì» arrancano a causa del calo della clientela.

In piazza Cambiaghi il grosso delle opere è concluso: sono stati rifatti i sottoservizi necessari all’allestimento del mercato e quelli per la posa degli impianti di video-sorveglianza e di illuminazione, sono stati sistemati i cordoli che delimitano l’area sul lato di Spalto Piodo ed è stato gettato lo strato di bitume su cui sarà posato l’asfalto stampato. Nelle prossime settimane sarà, inoltre, completata l’area verde all’angolo più vicino al ponte di via Colombo in cui verranno collocate alcune panchine.

Monza sopralluogo piazza Cambiaghi – foto Radaelli Monza sopralluogo piazza Cambiaghi – foto Radaelli

Monza, piazza Cambiaghi: nei giorni non di mercato ingresso solo a piedi, nessuna decisione sui parcheggi in superficie

Nei giorni non di mercato si entrerà in piazza solo a piedi: l’ingresso ai veicoli sarà impedito da sbarre, paletti e pilomat. La giunta, però, non si è ancora pronunciata sulla definitiva eliminazione del posteggio di superficie.

«La nostra prudenza è dettata dalla necessità di effettuare verifiche giuridiche complesse – ha commentato il sindaco – per almeno dieci anni qui si è parcheggiato senza una convenzione o un accordo specifico con il privato e almeno un terzo degli automobilisti non pagava il biglietto in quanto i controlli erano scarsi. Noi siamo impegnati tuttora a mettere ordine nei comportamenti»

L’ordine, intanto è stato fatto nella disposizione dei banchi dei mercatali che, a differenza di quanto avveniva fino a giugno, rispetteranno le distanze di sicurezza previste dalle norme che garantiranno il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di necessità.

Monza sopralluogo piazza Cambiaghi – foto Radaelli

Monza, piazza Cambiaghi: la questione dei bagni

I lavori, già terminati per l’80%, proseguiranno anche dopo la riapertura della piazza: il ripristino dei bagni partirà in una seconda fase, dopo che l’amministrazione avrà individuato le risorse con cui integrare il milione e 100.000 euro stanziato per il rifacimento dei 6.100 metri quadri dell’area.

«Se la loro gestione sarà funzionale – ha anticipato Pilotto – potrebbero diventare i secondi servizi pubblici di Monza, aperti tutti i giorni, dopo quelli di piazza San Paolo». In caso contrario potrebbero essere accessibili sono nei giorni di mercato.