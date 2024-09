Monza: piazza Cambiaghi in cantiere fino a fine ottobre, poi torna il mercato

Tra poco più di un mese il mercato alimentare del giovedì e quello del sabato dovrebbero tornare in piazza Cambiaghi: lo ha affermato lunedì in consiglio comunale l’assessore Marco Lamperti, sollecitato dal leghista Simone Villa.

Monza: piazza Cambiaghi in cantiere fino a fine ottobre, in Comune gli incontri con i rappresentanti mercatali per i banchi

I lavori di riqualificazione della pavimentazione sconnessa, ha spiegato, dovrebbero terminare a fine ottobre e subito dopo gli ambulanti, che da fine giugno si sono spostati in via Pellettier, dovrebbero rientrare in quella che dovrebbe essere la loro collocazione definitiva. In Comune gli incontri tra gli uffici e i rappresentanti dei mercatali, da cui dovrebbe uscire la disposizione dei banchi, sono iniziati alcune settimane fa.