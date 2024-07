Monza: qualcosa forse cambia per fontanelle e bagni pubblici

Il Comune di Monza mapperà le fontanelle installate nei parchetti e lungo le strade, sistemerà quelle malconce e poserà nuovi impianti nelle zone in cui la dotazione è scarsa: lo ha deciso il consiglio comunale che ha approvato con 26 voti a favore la proposta presentata da Francesco Racioppi di LabMonza.

Monza: qualcosa forse cambia per i bagni pubblici, saranno ripristinati in piazza Cambiaghi

L’aula ha accolto anche la richiesta del suo collega Lorenzo Spedo di rimettere in funzione i servizi pubblici e di realizzarne altri. «Ripristineremo quelli di piazza Cambiaghi – ha affermato il vicesindaco Egidio Longoni – successivamente potremmo intervenire al mercato di via Nievo» in modo da eliminare i bagni chimici.