Metro M4 si allunga a Milano, l’associazione HQ: «Logica feudale, i binari non escono dai confini»

Mentre Milano inaugura un nuovo tratto della M4 (per Linate), a Monza non si vede ancora nulla, e così l’associazione HQ rilancia la necessità di «accelerare l’iter per il prolungamento della M5 fino alla città che procede stancamente», spiegano.

Metro M4 si allunga a Milano, l’associazione HQ: più metropolitane di Londra in rapporto alla popolazione

E mentre il sindaco del capoluogo, Beppe Sala, annuncia che è già in corso il progetto per una linea M6 e Milano, che stando ai dati raccolti da HQ colleziona più metropolitane di Londra in rapporto alla popolazione, nell’area metropolitana aumentano i problemi, dal momento che l’arrivo della metro fino alle periferie di Milano non ha risolto le problematiche di traffico e inquinamento.

Sono infatti quasi 75 (74,7) i chilometri di rete metropolitana per milione di abitanti che non escono dai confini del territorio comunale milanese, stando ai dati presentati da HQ. A Londra sono presenti “solo” 44,7 chilometri per milione di abitanti, quasi la metà di Milano. Segue Bruxelles con 39,8 chilometri, Vienna (38,1 chilometri) e Madrid (37,3 chilometri per milione di abitanti).

Metro M4 si allunga a Milano, l’associazione HQ: «Si ingolfa la capacità progettuale di MM Spa»

«Il capoluogo continua a proporre binari dentro i suoi confini – spiegano da HQ – ingolfando la capacità progettuale di MM Spa». Una situazione di stallo per la quale dovrebbero mostrare più interesse sia la Regione che la Provincia metropolitana di Milano, secondo le critiche mosse dall’associazione. «Dovrebbero frenare la grandeur del capoluogo, pianificando uno sviluppo della rete di trasporto veloce di massa realmente a vantaggio dei cittadini, in particolare dei pendolari che si muovono nell’area di Milano, Monza e Brianza, Como e Varese».

Metro M4 si allunga a Milano, l’associazione HQ: una logica feudale

Una predominanza tutta meneghina tanto che l’associazione di cittadini HQ parla di logica “feudale”. «Da decenni le linee MM sono costruite sul territorio comunale milanese, quando invece nell’area si muovono centinaia di migliaia di pendolari per i quali il capoluogo è uno dei molti poli di attrazione ma non l’unico».