La denuncia di HQ: «Monza ha il problema delle barriere antirumore»

L’associazione di cittadini monzese HQ Monza punta il dito contro la mancanza di barriere antirumore lungo le tratte ferroviarie della città. «A Monza non se ne vedono e addirittura vengono tolte le poche protezioni che c’erano», spiegano.

La denuncia di HQ: mancanza denunciata nel 2003 e poi dieci anni dopo

Un problema sollevato dall’associazione già nel 2003 e poi di nuovo dieci anni più tardi, relativamente alla linea Milano – Chiasso.

«Abbiamo assistito a un braccio di ferro tra Rfi e Comune, con alternanza di promesse e smentite – fanno sapere da HQ – Intanto in questi anni il traffico ferroviario sulla Milano – Chiasso è aumentato in misura esponenziale, specie dopo l’apertura della mega galleria Alptransit in Svizzera. Recentemente abbiamo provato a capire a che punto fosse la situazione ma i funzionari di Rfi si palleggiano le competenze e il Comune sembra non saperne più nulla».

Per quanto riguarda il territorio cittadini mancano barriere di protezione antirumore – secondo i rilievi effettuati dall’associazione di San Fruttuoso – nel tratto parallelo a via San Gottardo e in quello lungo via Paisiello.

«Ma dovrebbero essere realizzate anche sulla linea Lecco – Monza, visto che passa tra le case nelle zone di viale Libertà e via Edison», aggiungono da HQ Monza.

La denuncia di HQ: non solo Rfi, anche Autostrade per l’Italia

Non va meglio quando l’interlocutore è Autostrade per l’Italia. «La situazione è assurda – continuano dall’associazione guidata da Isabella Tavazzi – Lungo la A4, nel quartiere Sant’Alessandro, le barriere antirumore esistevano ma circa due anni fa sono state rimosse in occasione di alcuni lavori stradali, e da allora non sono state più ripristinate nonostante le richieste e proteste dei cittadini della zona. Oggi restano solo i nudi pali di sostegno».

La denuncia di HQ e l’appello all’amministrazione Pilotto

La richiesta dell’associazione HQ Monza è rivolta direttamente all’amministrazione guidata da Paolo Pilotto, affinché la questione delle barriere antirumore, sia quelle mancanti sia quelle rimosse, venga affrontata nuovamente dalla politica locale: «Vuole, per cortesia, occuparsi seriamente di questa vicenda il Comune di Monza?».