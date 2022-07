Lavori sulla ferrovia dal 3 luglio, barriere antirumore a Sant’Alessandro

I lavori in programma da domenica 3 luglio sulla ferrovia nel tratto tra Sesto San Giovanni e Monza saranno a orario continuato e hanno lo scopo di abbassare e adeguare la sede ferroviaria sulla linea Milano-Chiasso e Milano-Lecco. Quattro le fasi di intervento secondo quanto reso noto da Rfi, Rete Ferroviaria Italiana: demolizione dell’armamento ferroviario, abbassamento del piano di piattaforma e realizzazione di quella nuova, ricostruzione del binario e altre attività di finitura. Previste anche variazioni alla circolazione dei treni.

Lavori sulla ferrovia dal 3 luglio: firmata deroga al rumore con una notte di stop alla domenica

In città interesseranno principalmente il tratto del quartiere Sant’Alessandro compreso tra via Mercadante e via Mogadiscio. E a protezione dei luoghi abitati Rfi installerà delle paratie per contenere il più possibile il rumore.

“È inevitabile tuttavia che, pur avendo garantito lo sforzo di concentrare le lavorazioni più rumorose nella fascia diurna, anche durante la notte vi saranno disagi per quanti abitano negli edifici prospicienti la ferrovia. Per questo i tecnici del Settore Ambiente hanno predisposto un’apposita deroga al rumore, prevendendo almeno una notte di stop, individuata nella domenica sera”, si legge in una nota del Comune.

Lavori sulla ferrovia dal 3 luglio: il cronoprogramma

Il cronoprogramma predisposto da RFI prevede dal 3 al 16 luglio 2022 interventi sulla Linea Lecco – Binario pari; dal 17 luglio al 3 agosto 2022: Linea Lecco – Binario dispari; dal 4 al 15 agosto 2022: Linea Chiasso – Binario pari; dal 16 al 29 agosto 2022: Linea Chiasso – Binario dispari.

Lavori sulla ferrovia dal 3 luglio, il sindaco: «Manterremo contatti costanti»

“Questo intervento è finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza e a innovare la rete di trasporto ferroviario – spiega il sindaco Paolo Pilotto – Ringrazio RFI che sta gestendo questa operazione infrastrutturale cercando di ridurre al minimo i disagi e i disservizi, concentrando i lavori nei mesi estivi: manterremo contatti costanti con i tecnici per aggiornare i cittadini sull’avanzamento dei lavori”.