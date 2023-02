HQ Monza a Pilotto: “Apra un contatto diretto con il sindaco di Milano per la M5”

Occorre anche un “telefono lilla”, in riferimento alla linea metropolitana, con il sindaco Sala di Milano: è questo il “suggerimento” e l’auspicio di HQ Monza – Associazione di cittadini per la promozione della qualità della vita nelle aree urbane – al sindaco di Monza Paolo Pilotto dopo l’annuncio, martedì 14 febbraio, di voler convocare i sette brianzoli eletti in Regione per parlare di metropolitana e Villa Reale. “Il sindaco di Monza Pilotto finalmente si muove su M5 – dice l’associazione in un comunicato – L’intenzione che ha annunciato di voler convocare un incontro con i sette brianzoli eletti in Regione, di tutti i movimenti e partiti, è un segnale positivo. L’idea di una “alleanza istituzionale” per la metropolitana (e la Villa Reale) è sicuramente valida“.

L’associazione di cittadini al sindaco di Monza: “Coinvolga anche i parlamentari brianzoli”

HQ Monza ricorda quando, nell’aprile del 2019: “per sbloccare i fondi per M5 sino al nord di Monza, aveva riunito, con effetti positivi, tutti i consiglieri regionali, senatori e deputati della Brianza“. Di qui il “suggerimento” a Pilotto: “Ci permettiamo di suggerire al sindaco di rimettere in moto questa “macchina” nella sua interezza, coinvolgendo anche i parlamentari brianzoli di tutti gli orientamenti e di aprire una

“linea dedicata” con Palazzo Marino“.

HQ Monza: “Scavalcare chi continua a frenare la M5 sino a Monza”

L’associazione parla di “Un “telefono lilla” attraverso il quale i sindaci Pilotto e Sala si possano parlare (e si parlino) direttamente e con spirito costruttivo“, scavalcando la palude di politici e lobbisti che continuano a frenare sulla M5 sino a Monza, e che spingono invece su altri prolungamenti di metrò, specie quelli funzionali a grossi progetti di sviluppo edilizio nell’area metropolitana di Milano“.