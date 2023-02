Elezioni regionali 2023 LIVE: scrutinio in diretta

Con la chiusure delle urne, alle 15 di lunedì 13 febbraio, partito ufficialmente lo spoglio delle schede per il rinnovo del presidente e del consiglio regionale della Lombardia (e del Lazio). Il live del Cittadino dai seggi di Monza e della Brianza.

16.09: aggiornamento regionale sulle preferenze, votanti 1808: Fontana 59,68%, Majorino 30,53%, Moratti 8,41% e Ghidorzi 1,38%.

16.04: altri dati definitivi sulle affluenze comunali, Lesmo 42,38%, 44,18% a Macherio, 41,24% a Mezzago, Misinto 40,36%, Ornago 40,59%, Muggiò 40,63%, Roncello 32,72% (la percentuale più bassa della Brianza). Ronco Briantino 43,81%, Sovico 46,08%, Sulbiate 41,11%, Triuggio 46,48%, Usmate Velate 42,68%, Varedo 45,20%, Verano 45,97%, Seveso 39,27%.

16.02: Anche exit poll diffusi da Enrico Mentana su La 7 danno il presidente Fontana vicino al 50% delle preferenze seguito da Pier Francesco Majorino e dietro Letizia Moratti candidata del terzo polo.

15.57: c’è un primo dato pubblicato dalla Prefettura sulle preferenze (751 voti) a livello regionale, Fontana 54,99%, Majorino 33,82%. Moratti 9,99%, Ghidorzi 1,20%.

15.52: Ecco le percentuali dell’affluenza degli altri comuni brianzoli: 42,83 Agrate, Albiate 45,14, Barlassina 41,12, Bellusco 44,18, Bernareggio 38,34, Bovisio 39,81, Bellusco 46,82, Burago 43,31, Busnago 35,88, Camparada 45,80, Caponago 39,16, Carnate 45,66, Cavenago 36,36, Ceriano Laghetto 42,98, Cogliate 43,70, 38,45 Cornate d’Adda, Correzzana 44,51, Lazzate 43,90.

15.50: Il dato dell’affluenza definito a livello provinciale è 42,53%. A Meda ha votato il 43,61% e a Nova Milanese il 40,75%.

15.48: A Besana tra i maschi hanno votato 3004 elettori su 6325 (47.49%). Tra le femmine hanno votato in 2967 su 6448 (46.01%)

15.45: A Briosco ha votato il 46,82 per cento degli aventi diritto, contro il 78,49 per cento del 2018. A Veduggio ha votato il 44,98 per cento, contro il 78,18 per cento del 2018. A Renate il 43,48 per cento, contro il 77,83 per cento del 2018.

15.42: A Monza il dato definitivo dell’affluenza restituisce questi numeri: 42.894 votanti pari al 43,78% degli aventi diritto (20.868 maschi e 22026 femmine). Nel 2028 erano stati 69.970 pari al 73,08%.

15.39: A Besana Brianza il dato definito dell’affluenza è 46,75%.

15.37: A Vedano (record per ora) i votanti sono stati 30.710 pari a 48,32%.

15.32: Drastico calo dell’affluenza a Desio: secondo le prime rilevazioni sono andati a votare solo il 41% dei desiani. Dato in netto calo rispetto alle scorse regionali del 2018 dove erano andati a votare quasi il 78% degli aventi diritto. A Monza a 102 sezioni su 110 i votanti sono stati 39.970 (43,59%). A Brugherio la percentuale è del 41,69%, Arcore 45,80% e 43,97% a Concorezzo. A Giussano l’affluenza è al 44,01%, a Lissone a votato il 40,40%, il 40,63% a Muggiò. A Seveso la percentuale è al 39,27%. A Vimercate ha votato il 47,58% degli aventi diritto.

15.29: Cesano Maderno è al 40,11% (il precedente era 74,87%), Lentate sul Seveso 41,72% (76,90%). A Biassono i votanti sono stati 4.883 pari a 48,22%. A Villasanta 5.414 pari a 46,21%.

15.25: Biassono insieme ad Aicurzio sono per ora gli unici due comuni che sfiorano il 50% dei votanti. A Carate Brianza l’affluenza è stata del 47,3%

15.19: in Lombardia (950 Comuni su 1.504) l’affluenza è stata del 41,57% contro il 74,01% del 2018. A Monza e Brianza a 22 Comuni su 55, 42,39% contro il 76,60% precedente. A Seregno i votanti sono stati 15.403, pari al 42,17 per cento degli aventi diritto, che erano 36.528. A Monza a 84 seggi su 110 i votanti sono stati 32.450 pari al 44,31% degli aventi diritto. I definitivi per comune: Limbiate, con il 34,63%, ha avuto il numero di votanti più basso della Brianza. Una percentuale praticamente dimezzata rispetto al 2018.