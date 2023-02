Fratelli d’Italia primo partito, a Monza Fontana al 46,46% e centrodestra al 48,58%

Dopo le Politiche arriva la conferma anche dalle Regionali: Fratelli d’Italia è il primo partito in provincia di Monza e Brianza con il 25,81% (66.206 preferenze). Il partito del premier Giorgia Meloni precede il Partito democratico con il 20,11% (51.597) e la Lega (14,42% 36.981 preferenze). Forza Italia ha ottenuto 19.154 preferenze ed è al 7,47% e precede di poco la Lista Fontana al 7,03%. Nel centrodestra poi, Noi Moderati ha 2.163 preferenze (0,84%) che ha portato la coalizione a 142.548 voti complessivi (55,57%).

Monza e Brianza: come sono andati i partiti

Nel centrosinistra, oltre al Pd, 5,19% per la lista Majorino, 4,34% per il Movimento 5 Stelle (11.124) e 3,17% per Alleanza Verdi e Sinistra. Letizia Moratti presidente ha colto più voti (14.691 5,73%) di Azione – Italia Viva (11.610 4,53%). Infine Unione Popolare di Mara Ghirorzi ha raccolto 3.514 voti (1,37%).

Monza: Majorino al 38,15%, centrodestra sotto il 50%

A Monza, Fontana non ha superato il 50% (46,46%) e il centrodestra neppure (48,58%) (FdI primo partito 25,87%, Lega 8,71%, FI 7,01%, Fontana Presidente 6,21%, Noi Moderati 0,78%). Majorino ha ottenuto il 38,15% e così il centrosinistra: Pd 22,32%, Majorino presidente 5,74%, M5S 4,31%, Alleanza Verdi e Sinistra 3,88%). Letizia Moratti al 13,93% (Azione – Italia Viva 7.06%; Lista Moratti 6,71%); Mara Ghidorzi 1,47% (Unione Popolare 1,41%).