Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, Città Metropolitana rassicura la Brianza

Con “stupore”. Così è stata recepita negli uffici di Città Metropolitana la nota con i timori della Confcommercio Alta Brianza sulla firma per l’avvio della realizzazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno. Una sorpresa perché se l’Associazione Territoriale Alta Brianza di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, portando la preoccupazione per 4mila imprese sull’asse del percorso, ha chiesto un incontro chiarificatore, dagli uffici milanesi emerge che le agende erano già aperte per fissare una data utile per un confronto.

Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, Città Metropolitana e il confronto

Confronto che sta caratterizzando lo sviluppo della maxi opera. Perché “le loro preoccupazioni sono anche le nostre”, l’azienda realizzatrice ha il mandato “di operare riducendo impatto e disagi” e, soprattutto, “non ci sarà un cantiere di 38 mesi su tutto il percorso”.

Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, le modalità previste per il cantiere

La modalità adottata sarà infatti di un avanzamento graduale lungo il tragitto previsto per impattare il meno possibile sulla vita quotidiana dei brianzoli.

Nell’ottica dello sviluppo di una mobilità sostenibile, come nella direzione già tracciata dalle città europee, fornendo ai cittadini una metrotranvia (“e non un ‘trenino’”) che sia una alternativa all’auto negli spostamenti sul territorio.