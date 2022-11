Provincia Mb chiede tavolo a Milano su tram Milano-Limbiate, Monti: “Tratta da Varedo potrebbe riaprire domattina”

Un sollecito al Comune di Milano sul destino del tram Milano-Limbiate e sull’apertura di un tavolo di lavoro come chiesto dalla Provincia MB arriva dal consigliere regionale leghista Andrea Monti. Con una provocazione: “La Varedo-Milano potrebbe riaprire domattina”.

Tram Milano-Limbiate, Monti: “Attendiamo ormai da diverse settimane”

“Il Comune di Milano dia una risposta pronta e celere al presidente della Provincia di Monza Brianza – ha detto Monti – Attendiamo ormai da diverse settimane che il Primo Cittadino del capoluogo lombardo dia seguito a quanto comunicato a tutti i comuni interessati, vale a dire la disponibilità a riformulare il progetto di manutenzione straordinaria della metrotranvia Milano-Limbiate, limitandola alla tratta Varedo-Milano”.

“È incredibile – aggiunge il vicecapogruppo – come ancora oggi Milano faccia orecchie da mercante, mentre è sempre molto solerte quando si tratta di attaccare Regione Lombardia, in ogni occasione. Dobbiamo delle risposte ai cittadini. La linea del tram si può riaprire domani mattina, almeno nella tratta Varedo- Milano. Chiuderla è stata una scelta politica di Beppe Sala, non concordata e condivisa con nessuno”.