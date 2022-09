Tram Milano-Limbiate, Atm: “Dall’1 ottobre linea servita solo dai bus 165”

L’annuncio è di Atm Milano: da sabato 1 ottobre il tram Milano-Limbiate diventa autobus. Il gestore informa che “da sabato 1° ottobre la linea Milano-Limbiate è servita dai bus 165 per tutta la durata del servizio. Le corse seguono un nuovo orario che troverete, dal 1° ottobre, sui cartelli alle fermate, sulla app e su atm.it alla voce Linee e Orari”.

Tram Milano-Limbiate, l’assessore milanese Censi

E mentre l’assessore milanese Arianna Censi spiega che “è una linea sottoposta a una serie di valutazioni sulla sicurezza ed è considerata da tempo necessaria la sua chiusura: non abbiamo grande alternative, certo che la metrotranvia è il metodo migliore per muoversi specie col traffico. Ma se è nei poteri della politica garantire la continuità, la risposta è no”.

Tram Milano-Limbiate, Senago approva l’interrogazione

Intanto nei giorni scorsi Senago è stato il primo Comune lungo la tratta ad approvare l’interrogazione con la quale si chiede la tutela del servizio del tram. Nella settimana in cui Regione Lombardia ha aperto a una possibilità di contribuire agli extra costi, il consiglio ha trovato un accordo per dire no allo stop, ormai imminente del servizio su ferro. L’assessore Gianluca Bogani era presente lunedì scorso al presidio della Lega al capolinea di Comasina.