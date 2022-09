Video Tram Milano-Limbiate, Censi: “Non abbiamo alternative allo stop”

Per la linea Milano-Limbiate è arrivato il momento della verità. L’assessore di Milano Arianna Censi incontrerà mercoledì i sindaci per comunicare gli ultimi sviluppi sulla linea tranviaria a forte rischio sospensione.

Il punto di vista di Milano è chiaro e lineare: non si può pensare di ottenere l’extracosto del 20% in più sul budget di partenza per la metrotranvia e allo stesso tempo pensare di intervenire per la manutenzione straordinaria, e tenere in vigore il servizio attuale. A meno che Regione Lombardia non intervenga finanziariamente, come prospettato negli ultimi giorni.