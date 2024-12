Elisoccorso atterra a Paina di Giussano, code e traffico in tilt

Elisoccorso a Paina di Giussano nel tardo pomeriggio di venerdì 13 dicembre per una persona in gravi condizioni per una violenta caduta in casa causata, a quanto si apprende, da un malore. L’équipe del velivolo allertato da Como ha preso in carico il paziente dall’ambulanza di Seregno Soccorso, intervenuta per prima, e l’ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese.

Elisoccorso atterra a Paina di Giussano, una cinquantina di persone in strada

In tilt il traffico intorno alla zona, con più di una cinquantina di persone attirate in strada dall’elicottero fatto atterrare in un campo a ridosso della strada e code e rallentamenti tra le vie Brianza, Lario, Como e in uscita dalla Statale 36.