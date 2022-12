Tramvia Milano-Desio-Seregno, il sindaco Gargiulo ha perso la pazienza: “Quando partiranno i lavori?”

Sembra non arrivare mai la data di inizio dei lavori per la tramvia Milano-Desio-Seregno. Non c’è ancora una data di inizio lavori, ma i sindaci sono in attesa: il sospirato via ai lavori, atteso da oltre vent’anni, dovrebbe arrivare tra la primavera e l’estate 2023. Per il momento però nessuno si sbilancia su una data precisa di inizio lavori. Un segnale incoraggiante quanto meno è il fatto che Atm e Città metropolitana hanno iniziato a mettere in agenda una serie di serate aperte al pubblico nelle aule consiliari dei comuni che saranno attraversati dalla linea tranviaria.

Il sindaco di Desio: “Attendiamo un segnale di inizio lavori”

«Accogliamo con favore la notizia che Milano e l’assessore provinciale alla mobilità, Beatrice Uguccioni vogliano incontrare le cittadinanze interessate e le amministrazioni locali – è il commento di Simone Gargiulo, sindaco di Desio – Ma quello che attendiamo tutti è un segnale dell’inizio lavori: non basta mandare avanti l’iter burocratico se poi il sospirato inizio dei lavori sembra non arrivare mai».

A mancare insomma è una data precisa, o quanto meno un nuovo crono-programma di massima.

Il primo cittadino di Seregno: “Grazie a noi progetto migliorato”

E di questo i sindaci si lamentano, nascondendo con crescente difficoltà il loro disagio: «Ricordo – aggiunge Alberto Rossi, sindaco di Seregno – che quando abbiamo chiesto la modifica del tracciato il capolinea era posizionato nel deserto più assoluto, di urbanistica e di collegamenti. Siamo riusciti a convincere il committente che non era opportuno fare concludere la metrotranvia in mezzo ai campi. Ora la situazione è sensibilmente migliorata dal punto di vista progettuale. Attendiamo ancora informazioni sulle modalità con cui sarà fatto l’intero intervento». Silenzio assoluto anche sui disagi che saranno patiti dai cittadini: non poca cosa visto che si sta parlando di cantieri che resteranno aperti per anni.