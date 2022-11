Nuovi spiragli per riattivare la linea tranviaria Milano-Limbiate

A un mese dalla sospensione della linea Milano Limbiate, non si fermano i tentativi per ripristinarla. Prima il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha promesso un piano per reintegrare per lo meno il tratto da Varedo al capoluogo. Dichiarazioni e prese di posizione nette da parte di tutte le forze politiche sono state prese sia in Regione che in Provincia, nonostante solo apparentemente si tratti di dichiarazioni concordi: spesso infatti lo scopo sembra essere dare la colpa al Comune di Milano o a Regione Lombardia. Interessante però la presa di posizione degli enti locali, che su questo tema stanno cercando di mantenere alta l’attenzione.

Tranvia Milano-Limbiate: la posizione degli enti locali

L’ultimo a prendere posizione è stato Cormano, che ha chiesto un tavolo tecnico al Comune di Milano proponendo il ripristino completo della tratta, da Mombello fino alla Comasina, e la ricerca di finanziamenti a Roma: solo il Governo, infatti, può stanziare i 25 milioni di euro necessari a rimettere le tratta in sicurezza e consentirgli di ripartire. La mozione, firmata all’unanimità da consiglieri di maggioranza e opposizione, dice infatti che il tavolo tecnico è necessario per «acquisire gli opportuni pronunciamenti tecnici e valutare ogni possibile soluzione per il mantenimento della linea» e in più il documento approvato chiede di «impegnare il Comune di Milano a individuare le condizioni di sicurezza necessarie – precisa il documento – per il ripristino della linea Milano-Limbiate in attesa dell’inizio dei lavori della nuova metrotranvia».

Tranvia Milano-Limbiate: dopo lo stop traffico sulla Milano-Meda è aumentato

Certamente, tutti gli enti locali coinvolti vogliono accelerare per definire un piano di interventi in grado di rimettere in piedi un servizio fondamentale soprattutto per i cittadini: in questo mese, infatti, il traffico sulla statale dei Giovi, come sulla Milano-Meda è aumentato e rappresenta un tema anche dal punto di vista ambientale. L’ostacolo maggiore rimane sempre quello delle risorse, che per la loro entità possono essere erogate solamente da Roma. Anche in casa 5 Stelle si è discusso della linea, durante l’assemblea provinciale del partito a Vimercate: anche il punto di vista dei pentastellati sembra essere molto chiaro.

Tranvia Milano-Limbiate: parla il consigliere comunale Michele Papa

Michele Papa, consigliere comunale limbiatese ha infatti espresso alcuni obiettivi da perseguire «Non fare calare l’attenzione a livello politico e mediatico. Bisogna parlarne, più se ne parla più abbiamo speranza che la tratta venga ripristinata. Fare tavoli politici con le parti interessate, coinvolgendo il Comune di Milano, ATM, Città Metropolitana, Regione Lombardia, Sindaci e consigli comunali. Reperire i fondi necessari per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione della tratta facendo pressione su Regione Lombardia attraverso i nostri consiglieri regionali e sul Ministero delle Infrastrutture con i nostri senatori e deputati garantendo le ulteriori risorse necessarie per ripristinare e riqualificare un servizio di trasporto fondamentale che collega la Brianza alla Città di Milano».