Metrotranvia Milano-Desio-Seregno: inizio lavori il 15 marzo 2023

15 marzo 2023: è la data ufficiale dell’inizio lavori della Milano-Desio-Seregno. Adesso c’è anche la data dell’inizio dei cantieri della nuova metrotranvia, dopo la firma del contratto tra Città Metropolitana e Cmc Ravenna sottoscritto martedì a Palazzo Isimbardi.

Metrotranvia Milano-Desio-Seregno: la firma dopo 15 anni d’attesa

Dopo 15 anni di attesa, dai tempi del governo Prodi, finalmente le squadre di operai potranno iniziare a operare. In 38 mesi di lavori, la importante infrastruttura consegnerà al territorio del Nord Milano un servizio su binari che sarà fondamentale per connettere la Brianza con il capoluogo.

Per diversi Comuni, come Nova Milanese ad esempio, si tratta della sola connessione diretta con Milano, lungo la dorsale della vecchia Valassina.

Metrotranvia Milano-Desio-Seregno: contratto da 131 milioni di euro

Il contratto ha un valore complessivo di 131 milioni ed è stato siglato dai referenti dell’impresa ravennate, dal direttore generale Antonio Sebastiano Purcaro e l’architetto Alessandra Tadini. Osservatore interessato e sicuramente soddisfatto per questo risultato storico, è Beatrice Uguccioni, consigliera di Milano con delega alla mobilità subentrata in tempi recenti e che ha seguito l’evoluzione dell’iter progettuale.

Metrotranvia Milano-Desio-Seregno: “Dotare il territorio di una nuova e strategica infrastruttura”

«Si tratta di una tappa importante – commenta Milano – verso l’effettiva realizzazione dell’attesa metrotranvia, dopo che il 2 agosto scorso il Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Cipess, ha approvato definitivamente il nuovo progetto e deliberato uno stanziamento aggiuntivo. È un risultato di portata storica che permetterà a Palazzo Isimbardi di dotare il territorio di una nuova e strategica infrastruttura che contribuirà anche a ridurre le emissioni di CO2, a creare minori congestioni e a migliorare la qualità della vita delle persone».

Soddisfatto anche il parere del direttore Purcaro, che sottilinea come Città metropolitana stia già «dialogando con i Comuni in vista dell’avvio del cantiere, fissato entro la metà di marzo prossimo. Una grande soddisfazione che giunge al termine di un percorso complesso».