Conto alla rovescia per i cantieri della metrotranvia Milano-Seregno

Milano-Seregno, la consegna dei cantieri all’impresa CmC di Ravenna è prevista entro il mese di marzo prossimo. E Paderno Dugnano attende solo l’inizio delle lavorazioni di quella che sarà una delle prime tra le 8 aree cantierate ad entrare in azione, su tutto il tracciato di intervento. Del resto Paderno è storicamente il centro attraversato dalla Milano-Seregno che ha dato meno criticità, meno problemi, in tutto quello che è stato l’iter iniziato alla fine degli anni 2000 con l’allora Governo Prodi. Il tratto è l’unico fuori dall’affollatissimo centro abitato dell’intera zona del Nord Milano, pochi sono stati gli appunti e le richieste a Città Metropolitana per le modifiche , ridotte le interferenze con sottoservizi e altri impedimenti, la cifra pattuita come quota parte dovuta è stata liquidata subito nei primi anni, così come gli espropri per il parcheggio di interscambio.

Consegna dei cantieri della metrotranvia Milano-Seregno a marzo

Ora si attende solo l’entrata in azione delle macchine da lavoro. E proprio la posizione assolutamente periferica rispetto al centro abitato, ha costituito l’unico vero nodo da sciogliere, a carico dell’assessorato ai lavori pubblici presieduto oggi da Giorgio Rossetti: come connettere il tram con il centro città che dista quasi un chilometro dal tracciato della metrotranvia? «Premettendo – spiega l’assessore Rossetti – che in tutti questi anni il sindaco Casati ha fatto un lavoro oscuro ma continuo, come sindaco e come parlamentare a Roma, perchè l’iter si sbloccasse e andasse avanti. Anche in momenti nei quali qualcuno è arrivato a pensare che la situazione fosse compromessa. Con il “Piano Riurb” appena stanziato abbiamo messo in campo finanziamenti per creare un collegamento ciclabile importante, con il quale dal centro città e dalle Baraggiole sarà possibile arrivare in via Erba senza prendere la macchina».

Metrotranvia Milano-Seregno, 18 nuovi tram bidirezionali

Ovvio che una riflessione dovrà essere fatta anche in materia di viabilità pubblica su gomma. Proprio in via Erba, nel tratto padernese della metrotranvia, è previsto il parcheggio di interscambio, dove il doppio binario diventerà singolo. Saranno utilizzati 18 nuovi tram bidirezionali per il servizio tra Milano Maciachini M3-Seregno che potranno trasportare fino a 190 passeggeri su un tracciato di 14.3 chilometri, con 25 fermate. Si potrà andare ad una velocità di 22 chilometri orari, ciò significa che si potrà arrivare a Milano Maciachini in poco più di mezz’ora. Il tratto restante, fino a Duomo non è, e non è mai stato, “responsabilità” del progetto della Milano-Seregno, che ha sostanzialmente retto il peso degli anni dal punto di vista progettuale. Altrimenti non sarebbe stato ri finanziato dal Ministero, con le polemiche e le acerrime contrarietà fatte registrare nel corso dell’ultimo decennio