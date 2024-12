Usmate Velate: il Comune parte civile nel processo per presunta corruzione nell’urbanistica

Il Comune di Usmate Velate si costituisce parte civile nel processo per presunta corruzione nel settore urbanistico. La decisione è stata comunicata mercoledì: “In quanto parte lesa come stabilito dagli atti – si legge in una nota – si costituirà parte civile nel processo per presunta corruzione che coinvolge, tra gli imputati, un ex dipendente comunale“.

Usmate Velate: udienza preliminare il 16 dicembre

L’udienza preliminare è prevista per il 16 dicembre al Tribunale di Monza. Alla chiusura delle indagini il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli indagati: otto imprenditori, il gotha dell’imprenditoria usmatese, e l’ex capo ufficio tecnico comunale accusati di corruzione, emissione di fatture false e frode fiscale. Secondo l’accusa, che aveva anche disposto il sequestro di oltre 900 mila euro, tutte coinvolte a vario titolo per tangenti nell’urbanistica della città.