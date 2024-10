Usmate Velate: operai nell’area sequestrata, messa in sicurezza del cantiere dai ladri

Messa in sicurezza del cantiere di via Manara a Usmate Velate. Questo per prevenire razzie che quasi quotidianamente avvengono nei cantieri edili dove vengono saccheggi di ogni tipo, dai serramenti ai sanitari, alle caldaie. Le famiglie che hanno acquistato un appartamento al Villaggio dei Pini, e che oggi stanno lottando per cercare di avere giustizia dopo che tutta l’area è stata sottoposta sotto sequestro a seguito della presunta corruzione che ha visto coinvolto anche l’ex responsabile dell’ufficio tecnico comunale (e portato all’arresto di otto imprenditori della zona), hanno infatti richiesto al Tribunale il permesso di adottare misure di sicurezza per prevenire ed evitare altre “sorprese”.

Usmate Velate: operai nell’area sequestrata insieme alla Guardia di Finanza, su richiesta delle famiglie che hanno acquistato

Il Tribunale ha concesso il permesso e lunedì 13 ottobre una squadra di operai, accompagnati da agenti della Guardia di Finanza, ha fatto ingresso nel cantiere e ha cominciato a vedere tutte le modifiche possibili che si potevano adottare.

La cosa non è naturalmente sfuggita agli abitanti della zona che hanno subito creduto che l’area fosse stata dissequestrata. È bastato poco però per capire che così non era: la presenza della Guardia di Finanza e qualche informazione in più ha subito chiarito il perché di tanto movimento. I lavori sono andati avanti per tutta la giornata.